Nous avons récemment organisé une compétition sur Supercell Make, pour permettre à un artiste de créer sa propre émote en jeu.

Celui qui a remporté le plus de votes de la communauté est LordFink, avec son émote « J'entends rien » / « I cannot hear you » !

Peux-tu te présenter ?

- Salut tout le monde, je suis Lucas, j'ai 23 ans et j'habite au Brésil. Merci à tous ceux qui ont voté pour mon projet d'émote, je suis super content que l'idée vous ait plu.

Quelle est ton expérience dans le design ?

- J'étudie le design tout seul depuis plusieurs années, je poste mon travail sur les différents réseaux sociaux. X est ma plateforme principale, je publie des fan arts et différents dessins.

Comment t'est venue l'idée de cette émote ?

- L'idée m'est venue après plusieurs gribouillages, je voulais un truc différent, qui pouvait être utilisé à différents moments du jeu et se démarquer des autres émotes par son originalité.

Quelle est ta carte préférée dans Clash Royale ?

- Je joue à Clash Royale depuis 7 ans, et une de mes cartes préférées est la sorcière !

Qu'est-ce que tu attends de la prochaine campagne Supercell Make ?

- J'ai vraiment hâte de voir la prochaine campagne Supercell Make ! Peut-être où on pourrait créer un drapeau de guerre, ou une nouvelle troupe pour le jeu, ça serait génial.

Merci encore à tout le monde et à l'équipe de Supercell Make pour cette super opportunité.

Je suis LordFink, à bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale souhaite remercier sincèrement tous les joueurs qui ont participé à cette campagne Supercell Make, et bien sûr LordFink pour l'interview !

L'émote de LordFink est disponible dès maintenant !