Vous pouvez désormais jouer aux défis spéciaux de manière illimitée lorsqu'ils sont disponibles !

C'était l'un des changements les plus demandés par la communauté. Vous pourrez continuer à jouer aux nouveaux modes de jeu même après 3 défaites, ou même si vous avez déjà terminé le défi !



Cela veut aussi dire que vous n'aurez plus à dépenser de gemmes pour continuer à jouer, et vous pourrez gagner les récompenses (débloquées avec les jetons de saison) sans contrepartie... et sans avoir à se soucier du joueur random en 2c2 qui utilise 10 élixirs sur le pont.