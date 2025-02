La cabane de barbares a été ajustée, alors c'est au tour des gobelins !

Des vagues moins fréquentes mais plus puissantes permettent aux premières troupes invoquées de faire office de tanks pour les suivantes.

Le potentiel offensif de la carte est donc augmenté (plus d'unités invoquées offre un bénéfice direct, et si la vague est ignorée, elle fera beaucoup plus de dégâts).



D'un autre côté, la lente fréquence d'apparition des gobelins rendra la carte plus facile à contrer.