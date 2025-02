Le changement mentionné plus haut a pour but de corriger un problème à cause duquel l'artificière n'attaquait pas les ennemis qui se trouvaient devant elle. La raison de cette « indécision » est le fonctionnement de plusieurs variables : vitesse de frappe, vitesse du premier coup et logique de ciblage.



Celle avec le plus d'impact (et certainement celle qui fait le plus peur aussi, puisqu'il touche tous les types de cartes) est sans aucun doute la variable de la logique de ciblage, qui nécessite énormément d'anticipation, de travail et de testing. Nous espérons pouvoir la modifier un jour, mais en attendant, ce changement devrait limiter l'impact de son indécision.