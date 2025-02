Vitesse de frappe : ☝️ (+9 %)

Première frappe : ☝️ (+25 %)

Le dernier équilibrage a eu un gros impact sur l'utilisation et le taux de victoire de notre mamie sorcière préférée. Grâce à ce buff des DPS, nous allons contrer l'effet du nerf précédent sur ses points de vie et l'aider à invoquer des cochons maudits encore plus vite !