Une refonte est une changement majeur d'une carte affectant grandement la façon de la jouer et les interactions.

Nous avons commencé un plan pour les refontes de certaines cartes avec l'introduction des Saisons et à l'époque, le Bébé Dragon était la carte la plus jouée dans la méta. Nous pensions que la plupart des attaquants à dégâts de zone étaient un peu faibles et que s'ils étaient aussi bons que le Bébé Dragon, la méta serait plus équilibrée.

Lorsque nous avons interrogé la communauté sur Twitter et demandé aux joueurs professionnels de la Clash Royale League quelles cartes devaient être retravaillées, le Bourreau et la Sorcière se trouvaient quasiment en haut de la liste. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur le Bourreau en tant que première retouche majeure, suivi de la Sorcière juste après.