Nous remplaçons les gemmes par de l'or pour les étapes finales de la deuxième tâche de maîtrise.

Pourquoi ? Le commentaire que nous entendons le plus est qu'en tant que joueur, on ne possède pas assez d'or, ce qui bloque l'amélioration des cartes. En donnant de l'or et non des gemmes en guise de récompense, nous espérons que vous sentirez moins le besoin d'or, denrée désormais moins rare.

Modifications selon le palier de rareté :