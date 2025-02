Points de vie : -9.4%

Recul lors du tir : 2 cases > 1 case

Suppression de l'empilement des dégâts des étincelles



L'un des problèmes avec l'évolution de l'Artificière était que les étincelles causaient des dégâts excessifs en raison de l'empilement des zones d'étincelles qui se croisaient. La suppression de l'empilement réduira considérablement ses dégâts.



En plus de ce changement et pour réduire davantage sa capacité de survie globale, nous réduisons également ses points de vie et supprimons le recul supplémentaire lorsqu'elle attaque.