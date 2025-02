Dans les changements d'équilibrage de mai, nous nous concentrons sur les évolutions. Actuellement, les évolutions sont trop puissantes, encourageant les joueurs à les déployer aussi souvent que possible pendant la partie. Au final, ce sont les évolutions qui, bien souvent, déterminent l'issue d'un match. Les évolutions sont bien plus déployées que les cartes classiques, et infligent des dégâts disproportionnés par rapport à leurs versions non évoluées.

Les changements d'équilibrage suivants visent à concentrer la puissance des évolutions sur leurs capacités uniques, plus que sur leurs stats. Ainsi, nous souhaitons encourager une approche plus stratégique envers les évolutions et leurs fonctionnalités.