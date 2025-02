Contrairement au mortier non évolué et à la plupart des autres unités et bâtiments, le mortier évolué n'avait pas de délai de première frappe après son déploiement. Comme il a été très puissant au cours des dernières saisons, nous ajoutons un délai de première frappe pour l'aligner sur le mortier non évolué et réduire sa puissance globale.