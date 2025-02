Notre deuxième évolution légendaire !

Le bûcheron lâche toujours sa précieuse fiole de rage non filtrée quand il est éliminé, mais sous sa forme évoluée, il revient à la vie et se transforme en fantôme invisible assoiffé de vengeance... tant qu'il reste sous l'effet de la rage.

Le bûcheron évolué attaque rapidement, et il est particulièrement dangereux contre les tours. Par contre, il peut être distrait et entraîné hors de sa rage par d'autres troupes et bâtiments. Le bûcheron fantôme est aussi affecté par certains sorts qui peuvent le faire sortir de sa flaque violette.

Une seule question se pose quand le bûcheron fantôme hante l'arène... Que font les chasseurs de fantômes ?!