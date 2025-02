Au début de l'année dernière, nous avions augmenté la portée de la P.E.K.K.A pour améliorer ses performances. Peu après, nous avons sorti plusieurs autres cartes telles que : Sorcier évolué, Bélier de combat évolué, Gobelin géant évolué, une Cavabélière plus puissante, Gobelinstein et le Cuistot royal, ce qui a accentué l'impact de ce buff et a rendu la P.E.K.K.A extrêmement puissante dans le bon deck.

Ainsi, même si nous sommes satisfaits de la P.E.K.K.A évoluée et de la plupart de ses stats, nous annulons désormais son buff de portée pour maintenir un meilleur équilibre du jeu.