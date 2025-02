Du 1er au 10 mars, obtenez des couronnes pour débloquer ces récompenses :

Le nouveau skin de tour Anniversaire du tonnerre

Un coffre magique

Ruée vers l'or, tous les jours jusqu'au 11 mars, une fois l'objectif atteint

Une nouvelle émote Anniversaire du tonnerre

Un coffre de champion (ou un joker légendaire si vous n'êtes pas encore à l'arène 11)

20 cartes du canonnier

Un coffre géant

Un fragment d'évolution joker

Plus la communauté gagne de couronnes, plus vous pourrez tous débloquer de récompenses ! Un anniversaire, c'est toujours plus sympa à célébrer tous ensemble !

Consultez l'onglet des nouveautés Clash Royale pour voir la progression et les différents paliers. N'oubliez pas de récupérer votre cadeau dans le magasin !