Le Pass Royale vous donne accès à des récompenses et des avantages immédiats, comme une émoticône et un skin de tour uniques, le déblocage automatique des coffres, des participations illimitées aux défi spéciaux et bien plus encore.

Gagnez des couronnes pour débloquer les paliers de récompenses du Pass Royale !

Disponible à l'achat dans le jeu. Pour plus d'informations à propos du Pass Royale, rendez-vous ici.