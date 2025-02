CHEVALIER ÉVOLUÉ

Bonus de vitesse de frappe : -0,3 s → -0,1 s (-67 %)

Le chevalier évolué fait actuellement partie des évolutions de cartes les plus puissantes et on peut le voir dans des tas de decks.

Ce changement réduit considérablement les dégâts qu'il inflige, avec -18 % de dégâts par seconde au niveau 11.