Les fragments d'évolution seront désormais disponibles dans les récompenses des défis événements.

La récompense de l'arène 13 de la voie des trophées est désormais une sélection de cartes de l'arène.

Le roi ne montre plus ses moves (suppression de l'animation quand la tour du roi reçoit des dégâts).

Le jeu ne plante plus dans la création de decks pendant le changement d'événements saisonniers.

Corrections de la mise en page des textes dans certaines langues.

Le bouton « Retour en haut » a été déplacé sur la gauche de l'écran.

Langue arabe : les pages en ligne visitées via les paramètres sont désormais automatiquement traduites.

Le jeu ne plante plus quand le joueur récupère deux maîtrises en même temps.

Le joueur reçoit désormais le tutorial des fragments d'évolution même s'il a déjà débloqué sa première évolution via les fragments joker.

Les emplacements de deck vides ne sont plus remplis automatiquement.

MODIFICATIONS À LA TERMINOLOGIE DE JEU

Puissance de tour

Il y a désormais deux termes :

Niveau de tour du roi

Niveau de troupe de tour

Puisqu'il sera possible d'avoir votre tour du roi et vos troupes de tour à des niveaux différents, elles ne partagent plus le même niveau.

Tours des princesses = Tours couronnées

Les niveaux des tours couronnées sont désormais liés aux troupes de tour, et plus au niveau de votre tour du roi.

À partir de janvier 2024, il n'y aura plus que des princesses dans les tours couronnées !