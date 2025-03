Nous avons effectué des améliorations majeures aux itinéraires des troupes !

Troupes et bâtiments : les troupes peuvent désormais voir les bâtiments et ajuster leurs déplacements à l'avance, sans foncer dessus et redéfinir leur trajectoire après la collision.

Troupes et voies : les troupes comptent désormais beaucoup moins sur les voies. Avant, elles se déplaçaient horizontalement pour rejoindre leur voie avant d'avancer. Maintenant, elles se déplacent en diagonale, ce qui rend leurs mouvements plus naturels.

Même si les mouvements de base des troupes changent, nous voulons conserver autant d'interactions existantes que possible. Notre objectif est de rendre les mouvements plus cohérents et prévisibles pour corriger certains bugs, mais nous ne voulons pas bouleverser la méta ou rendre certains decks ou stratégies obsolètes.