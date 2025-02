Esprit de guérison

Réduction du rayon de guérison : -12.5% (-23% zone totale)

Nous sommes heureux de voir que la réincarnation du Sort de Guérison est populaire et efficace! Cependant, il apporte actuellement trop de valeur pour seulement 1 Elixir. En réduisant le rayon de l'effet de guérison (plutôt que l'effet de soin lui-même) l'esprit de soin nécessite désormais un peu plus de talent pour l'utiliser et il est légèrement plus facile à contrer.

---

Esprits de feu



Augmentation du rayon des dégâts de zone : +13% (+28% zone totale)

Les esprits du feu ont besoin d'attention depuis un moment ! Idéalement, nous voudrions retravailler les esprits de feu actuels pour en faire un esprit solo, similaire aux autres esprits (glace, guérison).

Mais comme les Esprits du Feu sont liés à la Fournaise, cela devient délicat. En attendant un prototype cet esprit de feu solo, nous avons pensé qu'il serait bien de rendre les esprits de feu actuels et la fournaise à nouveau viables avec un buff du rayon de dégâts de zone.

---

Électrocuteurs

Premier coup plus rapide (+18%)

Les derniers changements que nous avons apportés aux électrocuteurs n'étaient pas suffisants, nous leur ajoutons donc 1 petit buff supplémentaire. Il est désormais plus facile de réagir rapidement à un push adverse.

---

Bombardier

Vitesse d'attaque +5%

Le bombardier est une des cartes de soutien la plus ancienne du jeu et elle a été éclipsée ces derniers temps par d'autres choix plus viables ! Ce sac d'os obtient une augmentation de DPS pour lui donner un peu plus de valeur.

Rendez-vous sur le forum si vous souhaitez discuter de cet équilibrage !