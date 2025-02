Nous avons apporté quelques modifications à la progression sur la route des trophées (de 0 à 6000 trophées).

QU'EST-CE QUI A CHANGÉ ?

Les joueurs perdront désormais plus de trophées pour une défaite en ladder 1c1 (route des trophées, le bouton "Combat")

POURQUOI ?

Depuis que nous avons lancé la route des trophées en avril 2018, nous avons remarqué une augmentation de sentiment des joueurs d'être mal associés, à cause de la facilité avec laquelle les joueurs peuvent désormais gagner des trophées. Les joueurs réussissaient à entrer dans la ligue légendaire à un rythme massivement accéléré, mais ne pouvaient pas augmenter leurs cartes ou leur tour du Roi à la même vitesse que celle à laquelle ils progressaient.

Pour cette raison, les joueurs faisaient face à des adversaires de haut niveau dans la Ligue Légendaire et se retrouvaient "bloqués '', incapables de dépasser des adversaires de niveau supérieur OU d'augmenter leurs decks.

Ce changement devrait permettre une expérience de leveling (mise à niveau, gagner de l'expérience) plus agréable pour ces joueurs.

QUI SERA AFFECTÉ ?

Nous nous attendons à ce que ce changement affecte principalement les joueurs dans les arènes 4 à 10 et conduise à une plus petite quantité de joueurs de niveau 8 et 9 au-dessus de 4000 trophées.