Les sorts sont les cartes les plus populaires et les plus efficaces du jeu depuis des temps immémoriaux.

Même si nous pensons qu’il est cool que les sorts aient des taux d’utilisation vraiment sains, ils fournissent un peu trop de valeur s’ils sont utilisés pour détruire une troupe à côté de la tour de l’adversaire.

Ceci, associé à la création de stratégies de «cycle de sorts» parfois obsolètes et frustrantes, leur voit infliger une légère réduction des dégâts sur les tours couronnées cette saison.