Portée de la vision : augmentée (+9 %)

À première vue, on pourrait penser que le changement apporté aux barbares d'élite est un buff. Mais c'est tout le contraire !

Il n'est pas rare de voir un barbare d'élite déconcentré par une unité déployée au milieu de l'arène, tandis que les autres continuent à se déplacer vers la tour. Cela peut devenir frustrant et déconcertant pour le joueur en défense. Avec ce changement, les barbares d'élite seront plus faciles à distraire et à contrer.