✅ Correction de plusieurs problèmes signalés par les joueurs.

✅ Correction d'un bug avec plus de 50 membres pendant les guerres.

✅ Correction d'un bug lié aux échanges et à l'écu magique.

✅ Correction d'un glitch lié aux butins.

✅ Les joueurs peuvent désormais observer les batailles des amis SC ID.

✅ Corrections de certains problèmes liés au pêcheur.

✅ L'assaut de la voleuse ne continue plus après la fin du chrono.

✅ Suppression de l'icône en forme d'éclair dans le Pass Royale.

✅ Correction de l'animation de déploiement manquante pour le miroir.

✅ Mises à jour et corrections des traductions.

✅ Améliorations de l'interface.

✅ Autres améliorations et corrections mineures.