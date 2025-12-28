Setelah berlatih selama berabad-abad, Penguasa baru ini menguasai Tapak Suci! Setelah mengisi daya, dia mampu memanggil Tapak Suci untuk mengalahkan satu lawan terdekat atau lebih.

Kostum

Jalan Pamor adalah tempat yang wajib dituju! Ayo naik sampai ke puncak untuk membuka semua Kartu Begawan Tapak Suci. Dapatkan juga kostum dan konfeti unik gratis di jalan hadiah saat mereka naik level!