Taktik Fusi: Musim Januari
Tahun baru, Taktik Fusi baru! Musim baru akan hadir pada 5 Januari. Kali ini takkan ada pergantian peleton, tetapi ada serangkaian modifikasi baru dan satu Penguasa baru untuk memeriahkan musim ini!
Penguasa Baru
Begawan Tapak Suci
Kemampuan: Tapak Bayangan
Setelah berlatih selama berabad-abad, Penguasa baru ini menguasai Tapak Suci! Setelah mengisi daya, dia mampu memanggil Tapak Suci untuk mengalahkan satu lawan terdekat atau lebih.
Kostum
Jalan Pamor adalah tempat yang wajib dituju! Ayo naik sampai ke puncak untuk membuka semua Kartu Begawan Tapak Suci. Dapatkan juga kostum dan konfeti unik gratis di jalan hadiah saat mereka naik level!
Begawan Mentari
Begawan Bintang
Tiga Tapak Sakti (konfeti)
Begawan Spektral akantersedia di Toko Kostum Penguasa Taktik Fusi!
Modifikasi Musim Januari
Modifikasi Baru
Petak Kerusakan (Perunggu III)
Peleton yang diletakkan pada petak ini memasuki pertempuran dengan HP 50% dan memberikan kerusakan bonus.
Petak Klona (Perak II)
Peletonmu bertemu kembarannya! Peleton yang diletakkan pada petak ini akan diklonakan dan klona akan memiliki 70% HP dari peleton asli.
Petak Kebal (Emas I)
Peleton pada petak ini jadi tak terkalahkan, setidaknya dalam 5 detik pertama pada pertempuran.
Petak Lompat (Emas III)
Lompat melintasi papan! Peleton yang diletakkan di sini akan melompat ke wilayah lawan pada awal pertempuran.
Penyesuaian Modifikasi
Semua modifikasi bangunan kini memberikan bangunan Bintang 2 di Ronde 3 alih-alih bangunan Bintang 1 di awal Ronde 1.
Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu tentang konten dan fitur baru. Jadi, jangan lupa mampir ke Discord atau Reddit untuk membagikan opinimu tentang Clash Royale!
Sampai jumpa di Taktik Fusi!
Tim Clash Royale