Ehi Dragon, presentati ai nostri giocatori!

Ehilà gente! (ah no, questa è la intro di Ferre)... Sono Amer, in arte DragonSteak, sono un content creator e nella vita mi occupo di marketing digitale. Se vi ricordate di me significa che mi seguite da almeno 6 anni, dal mio ingresso come primo partner italiano Supercell. Mi ritengo un mobile gamer al 100% e amo condividere le mie esperienze in video!





Da quanto tempo crei contenuti/fai dirette streaming relative a Clash Royale?

Ho creato contenuti Royale per almeno 3 anni e sono fierissimo di essere stato uno dei primi a trattare il gioco dal day one. Lo ammetto, il primissimo giorno ho usato una VPN. (LoL)





Cosa ti piace particolarmente di questo gioco?

Il modello grafico utilizzato è una delle cose che più mi attira dei giochi Supercell. L’idea delle carte che si trasformano in asset 3D è la cosa che più mi piace del gioco.





Qual è, attualmente, la tua carta preferita e perché?

La Strega. Così, senza alcuna ragione specifica!





Qual è il ricordo migliore che hai, legato a Clash Royale?

La finale mondiale del CCGS di Londra nel 2017, commentata dal vivo da me, Lonny e Grax.





Hai qualche consiglio o dritta da dare ai giocatori?

Consiglio di seguire il mio portale lootplus.com perché abbiamo cominciato a realizzare contenuti con l’aiuto di un pro-player conosciuto.





Qual è il tuo video di Clash Royale preferito che hai fatto fino ad oggi?

L’imitazione delle truppe!