Iscrivetevi al canale di Cicciogamer89 e ai profili social del Team QLASH per non perdere nessuna informazione relativa alla Paguri Cup. Inoltre, tenete d’occhio la sezione notizie in gioco per scoprire chi saranno gli 8 campioni invitati e quale sarà il formato in cui dovranno cimentarsi.

Non avete ancora impostato un promemoria per il 23 e 24 settembre? Cosa aspettate? Questa sarà un’occasione unica per dare finalmente un volto e un nome al creatore di contenuti di più forte della community italiana!

Ci vediamo nell’arena della Paguri Cup,

Il team di Clash Royale!