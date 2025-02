Ultimo ma sicuramente non meno importante, è necessario GUARDARE PER 12 MINUTI CONSECUTIVI! Una volta raggiunto il tempo di 12 minuti, sarai in grado di ottenere le tue ricompense in gioco! Non farti prendere dal panico se non le vedi immediatamente... le ricompense verranno consegnate più avanti! :)

Questo è tutto!

Sintonizzati ogni sabato e domenica alle ore 19:00 italiane, tra il 5 e il 20 ottobre e tifa per la tua squadra della CRL West preferita!

Ci vediamo nell'arena delle finali mondiali della CRL West,

Il team di Clash Royale.