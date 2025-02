Il conto alla rovescia per le finali mondiali CRL è attivo! Segnatelo sul vostro calendario per scoprire chi verrà incoronato campione IN DIRETTA il 7 dicembre 2019 alle 12:00 PST (alle 21:00 ora italiana)presso la Shrine Expo Hall di Los Angeles, California.



Delle 32 squadre della Clash Royale League Asia, Cina e regioni occidentali, solo le migliori sei avranno UN SOLO GIORNO per dimostrare chi merita il primo premio CRL.

Qual è il tuo pronostico?

Link to image

Ecco le sei squadre che rappresentano le tre regioni della Clash Royale League di tutto il mondo!

SK Gaming (@SKGaming) - CRL West

Link to image

Gli SK Gaming hanno dominato tutta la competizione nella CRL West e sono rimasti quasi imbattuti per tutta la stagione. Dopo aver dominato l'Occidente con 11 vittorie e una sola sconfitta, gli SK Gaming sono determinati a fare in modo che nulla si possa interporre tra loro e la strada che porta verso il titolo mondiale. Con una rosa piena di stelle come Javi14, Morten, Xopxsam e Sergio Ramos, ci vorrebbe un miracolo (o un durissimo allenamento da parte degli avversari!) per far cadere gli SKG dalle finali mondiali.



Tieni d'occhio il giocatore di punta Morten - si è classificato terzo nella classifica generale per vittorie nella CRL West e ha perso solo una volta in 10 partite 1v1! Vuoi vederlo in azione? Guardalo mentre conquista il campionato CRL West con un mazzo dal ciclo super rapido qui.

Team Liquid (@TeamLiquid) - CRL West



Link to image



Mai dire mai, quando si tratta del Team Liquid. Non stava andando bene per loro all'inizio della stagione autunnale del CRL West, poiché hanno subito delle sconfitte sorprendenti. Si sono ritrovati, hanno apportato alcune modifiche e sono tornati ruggendo ottenendo un secondo posto finale che dimostra quanto meritino il loro posto nelle finali mondiali della CRL. KaNaRiOoo, Surgical Goblin e DiegoB hanno giocato tutti, in ogni partita, per trovare la formazione più coerente nella CRL - e sì, hanno giocato solo con 3 giocatori nella loro squadra!



Il loro miglior giocatore è senza dubbio KaNaRiOoo (il che è molto difficile quando la tua squadra è composta praticamente da giocatori straordinari). Ha giocato di gran lunga il maggior numero di partite nella CRL West, essendo presente in ogni set delle 2v2 durante la stagione autunnale e guidando la sua squadra nel King of the Hill. Ha vinto un totale di 52 corone, 14 in più rispetto al secondo giocatore classificato, il compagno di squadra DiegoB!



Guarda giocare questi due campioni in un cruciale set 2v2, sconfiggendo il Team Queso e facendo guadagnare al Team Liquid un posto nelle finali del CRL!

Fav Gaming (@fav_gaming) - CRL Asia



Link to image

Questa squadra giapponese è alla sua prima presenza alle finali mondiali CRL! Tutte le squadre sono state messe in guardia quando i Fav Gaming hanno registrato la più alta percentuale di vittorie nella CRL Asia, con un margine ENORME. Sono stati anche l'unica squadra a vincere oltre il 70% dei loro set nella stagione autunnale.



Le due stelle Kentsumeshi e Kitassyan formano una coppia dominante nelle 2v2. E quando arriva il momento di giocare le 1v1, tutti gli occhi sono puntati su Jack. È ben noto come giocatore di mazzi dal ciclo rapido, ma ha costantemente migliorato il suo stile di gioconella CRL Asia, tanto da ribaltare la concorrenza. La sfida di Jack a Los Angeles è dimostrare quanto può giocare bene quando affronta altre superstar come Surgical Goblin e Lciop.

I Fav Gaming potrebbero essere nuovi nelle finali mondiali della CRL, ma tieni conto che questa squadra, più di qualsiasi altra, si dirigerà oltreoceano con la voglia di vincere le finali!



OGN Entus - CRL Asia



Link to image



Gli OGN Entus sembravano provenire dal nulla. Dopo una stagione primaverile deludente, sono tornati in autunno determinati a far fuori tutti gli altri concorrenti, chiudendogli la strada verso le finali mondiali. Hanno realizzato 2 cose ENORMI che sembravano impossibili. In primo luogo, hanno ottenuto il record più alto nella stagione regolare in CRL Asia. Inoltre, hanno sconfitto il team finalista mondiale dello scorso anno, i PONOS, e il team KIX, del gruppo opposto, per guadagnarsi il biglietto per Los Angeles!



Guidati dalla stella delle 1v1 TNT e dalla coppia di 2v2 Thunder e OneCrown, gli altri team sarebbero saggi a non sottovalutare gli Entus OGN. A volte possono passare inosservati, ma questa stagione autunnale ha dimostrato che non si dovrebbe mai perdere di vista gli OGN Entus.

Nova Esports (@NovaEsportsTeam) - CRL China



Link to image



I Nova Esports ritornano da campioni dello scorso anno e come miglior team di Clash Royale nella storia. Nessun'altra squadra può eguagliare il loro lungo elenco di risultati. Nel 2018 hanno vinto entrambe le stagioni primaverili e autunnali nella CRL Cina, prima di vincere le finali mondiali della Clash Royale League 2018 a Tokyo. Quest'anno, hanno ripreso proprio da dove avevano lasciato con un altro titolo di campioni della stagione primaverile.



Ma l'autunno 2019 non è stato un momento facile per i Nova. Hanno sorpreso tutti lottando con difficoltà durante stagione, finendo al quarto posto e conquistando a malapena l'ultimo posto nei playoff. Lì, i Nova hanno ingranato la marcia e hanno dimostrato il loro calibro nel campionato, battendo sia LGD Gaming che W.EDG Mobile. Queste vittorie hanno fatto guadagnare ai Nova un posto ad un'altra finale mondiale della CRL.



Alle finali mondiali non dimenticare di fare attenzione al giocatore di punta Lciop! È famoso per essere uno dei migliori giocatori al mondo. Lo scorso anno è stato nominato miglior giocatore due volte di fila nella CRL Cina ed è stato il secondo classificato ai Giochi asiatici. Guarda Lciop spazzare tre giocatori di fila contro gli LGD nei playoff! È noto per i suoi mazzi P.E.K.K.A Bridge Spam e Domatore Terremoto, ed è stato l'uomo che ha conquistato la corona alle finali mondiali CRL 2018 contro Javi14. Una rivincita tra questi giocatori, anzi, queste due stelle, sarebbe un evento epico!

W.EDGM - CRL China



Link to image

Dopo non essere riusciti a qualificarsi per le finali mondiali dell'anno scorso, i W.EDGM non ci stavano ad essere lasciati fuori anche quest'anno. Sono stati i migliori in classifica della stagione regolare in cui hanno ottenuto un record di 12 vittorie - quindi è stato un grande shock quando hanno dovuto affrontare il loser bracket (il girone dei team sconfitti) per ambire a un posto alle finali mondiali del 2019.



Hanno un elenco di giocatori bravissimi tra cui Soloman, Nuomici e l'asso delle 1v1 Higher. Higher è considerato il miglior giocatore di Minatore in Cina e ha superato addirittura Lciop come miglior giocatore della sezione cinese della CRL. Una possibile rivincita tra questi due sarebbe fa vedere assolutamente, alle finali mondiali!



Ecco, quindi, le squadre che parteciperanno alle finali mondiali della Clash Royale League 2019! Non perdere l'occasione di guardare queste sei epiche squadre affrontarsi DAL VIVO il 7 dicembre alle 12 PST (21:00 italiane) sul canale YouTube Clash Royale League.

Vuoi assistere all'evento di persona a Los Angeles?! Compra i biglietti delle finali mondiali della CRL!



Ci vediamo a Los Angeles!

Il team di Clash Royale