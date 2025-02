La strada per le finali mondiali della Clash Royale League 2022 è lunga e impegnativa. Il primo biglietto d'oro ha già un proprietario: il sensazionale brasiliano Samuel Bassotto, che si è imposto nella Bernard Chong Golden Edition. A partire dall'11 aprile, la Queso Cup Golden Edition prende il via con in palio 50.000$ e un biglietto d'oro per il vincitore, che gli consentirà di assicurarsi un posto nelle finali mondiali CRL 2022. Ma la parte migliore è che tutti possono partecipare!



Il torneo sarà diviso in 3 fasi:



La prima fase consisterà in un torneo globale aperto a tutti. Non avrai bisogno di iscriverti da nessuna parte: apri il gioco, prepara il tuo mazzo e gioca al torneo globale Queso Cup. Dall'11 al 16 aprile dovrai ottenere quante più vittorie possibili, ma pensa bene alla tua strategia perché avrai solo cinque opportunità. Una volta perse cinque partite, non potrai più giocare e il tuo record di vittorie sarà registrato in classifica. I 128 giocatori con il maggior numero di vittorie avanzeranno alla fase successiva del Torneo.



La seconda fase, sarà composta da gironi in cui parteciperanno i primi 128 giocatori. Si svolgerà il 23 e 24 aprile e potrai seguirla in diverse lingue sui canali dei tuoi streamer preferiti. La battaglia per i 16 posti disponibili per la fase finale del Torneo, nel quale incoroneremo il campione, sarà avvincente.



Le finali si svolgeranno il 30 aprile ed il 1 maggio. I 16 migliori giocatori del mondo daranno il massimo per ottenere il titolo di campione della Queso Cup Golden Edition, che garantirà un biglietto d'oro e l'opportunità di lottare per il titolo di campione delle finali mondiali CRL 2022.