第1天首輪4場對決，首場由LIGHT迎戰首度晉級月度決賽的MRCENA。LIGHT在上個月同樣也是面臨新秀的挑戰，而他壓制了對手，究竟會是MRCENA以初生之犢不畏虎的狀態拿到勝利？還是LIGHT再度重演擊倒新秀的戲碼？

第2場由RAINBOW交手VITOR75，RAINBOW在當前積分排行榜上位列14名，就名次來說優於後者的21名，代表其實力絕對不容小覷，然而以大賽經驗來看VITOR75更勝一籌，究竟雙方會擦出什麼火花？

第3場則是昔日王場的對決，曾拿過全球總冠軍的MUGI與RUBEN狹路相逢，以近期狀態來說，MUGI勝於對手，然而RUBEN也絕不是省油的燈，相信曾站在頂端的兩人將會帶來緊張刺激的對局。

第4場則是資深戰將對局，多次參加全球總決賽的PANDORA將對上AIRSURFER，前者已獲得黃金門票，心態上較無壓力，後者的狀態則是越來越穩定，手感逐漸發燙，勝利女神會在本月對誰微笑？