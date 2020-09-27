已經三連霸的MOHAMED LIGHT再度來到月度決賽挑戰四連霸，究竟包含戰將與新秀的7位選手──MUGI、CAL RUBEN、PANDORA、AIRSURFER、CAL VITOR75、RAINBOW與MRCENA，誰能阻擋他的去路？
而在LIGHT和PANDORA、PEDROTM後能獲得黃金門票的又會是誰？
第1天首輪4場對決，首場由LIGHT迎戰首度晉級月度決賽的MRCENA。LIGHT在上個月同樣也是面臨新秀的挑戰，而他壓制了對手，究竟會是MRCENA以初生之犢不畏虎的狀態拿到勝利？還是LIGHT再度重演擊倒新秀的戲碼？
第2場由RAINBOW交手VITOR75，RAINBOW在當前積分排行榜上位列14名，就名次來說優於後者的21名，代表其實力絕對不容小覷，然而以大賽經驗來看VITOR75更勝一籌，究竟雙方會擦出什麼火花？
第3場則是昔日王場的對決，曾拿過全球總冠軍的MUGI與RUBEN狹路相逢，以近期狀態來說，MUGI勝於對手，然而RUBEN也絕不是省油的燈，相信曾站在頂端的兩人將會帶來緊張刺激的對局。
第4場則是資深戰將對局，多次參加全球總決賽的PANDORA將對上AIRSURFER，前者已獲得黃金門票，心態上較無壓力，後者的狀態則是越來越穩定，手感逐漸發燙，勝利女神會在本月對誰微笑？
獎金分配
每位參加月度決賽的選手都能按照名次獲得對應獎金，誰能贏得最大獎？
6月17日至18日22點，請鎖定Xiake頻道！享受高手們最熱血沸騰的對決！
Per maggiori informazioni sui trofei del clan per le varie leghe toccate la capannina in basso a sinistra, all'inizio del fiume: