Punti per lo spostamento

Ogni giocatore ottiene delle medaglie alla fine di uno scontro e tutte quelle ricevute dai membri del clan saranno sommate per determinare la posizione in classifica del clan stesso. A seconda del piazzamento finale al termine di un giorno della guerra, al clan saranno assegnati dei punti per lo spostamento, che muoveranno la sua nave lungo il fiume.

Le difese navali

Ora, ogni difesa genererà dei punti per lo spostamento alla fine di ogni giorno della battaglia, a patto che non sia stata completamente distrutta. Per bilanciare questo aspetto, però, le difese non potranno più essere riparate, perciò una volta abbattute, rimarranno inutilizzabili fino alla fine della settimana.