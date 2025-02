Adesso che conoscete le basi del funzionamento delle guerre tra clan, abbiamo qualche consiglio da darvi per mantenere il vostro clan felice e in forma!

In parole povere, non dovete necessariamente partecipare ad ogni guerra!

Potete sostenere l'impegno di una guerra?

Per prima cosa, assicuratevi di avere la stessa voglia di far guerra così come il vostro clan. Alcuni clan vorranno battagliare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e altri, invece, no; ricordate soltanto che non è obbligatorio partecipare a una guerra!

La mossa chiave è partecipare solo alle guerre nelle quali cui potete portare a termine 4 battaglie. Partecipare una guerra senza portare a termine le 4 battaglie potrebbe mettere il vostro clan in una posizione di svantaggio.

Scegliere di rimanerne fuori (non partecipando al giorno della collezione) non vi mette in una posizione di svantaggio in quanto il vostro clan, nel giorno della guerra, sarà accoppiato con altri clan il cui un numero di partecipanti è simile al vostro.

Scegliere di farne parte (partecipando al giorno della collezione) significa che il vostro clan avrà accesso a molte più carte del clan e, potenzialmente, a più trofei del clan!

La cosa più importante è trovare il giusto equilibrio per voi stessi e rendere consapevole il clan del vostro livello di partecipazione alle guerre.

Tutto questo come influenza la ricompensa finale?

Se partecipate a soltanto una guerra durante le due settimane di stagione, otterrete comunque un baule della guerra.

Le dimensioni di questo baule dipendono dalla guerra a cui avete partecipato. Per ottenere il miglior baule, avrete bisogno di partecipare alla miglior guerra del vostro clan.

Ora, siate dei buoni membri del clan e passate queste informazioni al vostro leader!

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale.