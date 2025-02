Dopo aver rivisto tutto quello che è successo nel 2021, ci riteniamo soddisfatti della direzione che ha preso il gioco.

Adesso ci stiamo dando da fare per raccogliere i suggerimenti della community e pensare al futuro di Clash Royale, e non vediamo l'ora di scoprire come i giocatori reagiranno ad alcune delle idee che abbiamo in serbo per loro!



Sappiamo bene che ci sono alcuni problemi da risolvere, come quelli legati alla fuorilegge e al pescatore, ma nonostante ci stia volendo un po' più tempo del previsto per correggerli, a causa di alcuni problemi tecnici, ce la stiamo mettendo tutta per trovare una soluzione in tempi brevi.



Perciò, sappi che implementeremo la soluzione in gioco non appena possibile!