Ciao community!

Siamo qui per aggiornarvi su cosa stiamo lavorando nelle ultime settimane e su cosa dovete aspettarvi il prossimo mese!



Abbiamo un aggiornamento previsto per la fine di settembre e ci stiamo preparando per una stagione 4 SPAVENTOSA, in arrivo il 7 ottobre.



—



Una delle cose che stiamo per introdurre con l'aggiornamento di settembre è lo spareggio.



Gli spareggi saranno implementati in tutte le modalità di gioco, fatta eccezione per la scalata in 1vs1 (cammino dei trofei). Questo significa che i pareggi non saranno quasi più possibili.



Se funzioneranno come previsto e se vedremo risultati positivi, introdurremo gli spareggi anche nella scalata 1vs1 in futuro.



Seth (il nostro amichevole game designer di quartiere) ha condiviso i suoi pensieri in questo topic:



"Abbiamo discusso dei pareggi a lungo all'interno del team. A volte, risulta quasi snervante battagliare per 6 minuti e terminare il match senza aver ottenuto nulla. Effettivamente pensiamo che i pareggi non dovrebbero esistere, in quanto rappresentano un fallimento del sistema di gioco nel determinare un vincitore. Dopo aver osservato le regole dello spareggio nei nostri eventi esportivi per anni, con match segnati da momenti elettrizzanti negli ultimi minuti di gioco, abbiamo deciso di lanciare gli spareggi nel nuovo aggiornamento.



Il modo in cui funziona lo spareggio è semplice: quando il tempo scorre in battaglia (dopo i supplementari), ogni torre subirà rapidamente un'equa quantità di danno fino a quando non verrà distrutta; questa sarà ovviamente quella che aveva meno punti vita.



La prima torre che verrà distrutta genererà una corona, mettendo fine al match con una vittoria per 1-0 (piuttosto che con un pareggio 0-0).



Perché implementare questa funzione ora? Beh, sinceramente perché il 5% dei giocatori finisce le proprie battaglie con un pareggio ormai troppo di frequente. In alcune fasce di trofei, il tasso di pareggio raggiunge addirittura il 15%! Ogni pareggio non genera trofei o bauli per entrambi i giocatori. Con questo cambiamento, la grande maggioranza dei match terminerà con un vincitore ed eliminerà l'insoddisfazione causata da quei lunghi, snervanti pareggi per entrambi i giocatori.



Stiamo implementando questa funzione in tutte le modalità di gioco, tranne la scalata 1vs1, per osservare qualsiasi cambiamento nel meta in gioco, prima di decidere se renderla o meno una funziona applicabile in maniera universale al gioco. Tutto questo avrà inizio con l'aggiornamento e, naturalmente, vi faremo sapere i risultati di questo esperimento quando lanceremo il bilanciamento di novembre."



Ci piacerebbe tantissimo sapere cosa ne pensate di questa novità in arrivo, quindi condividete qualsiasi vostro pensiero nei commenti al post!



—



Abbiamo anche qualche miglioramento alla qualità del gioco, inclusa una rotazione automatica nella leadership del clan (per clan con capi inattivi) in arrivo a settembre. Questi sono relativamente piccoli cambiamenti se paragonati ad altri aspetti che caratterizzano il nuovo aggiornamento, ma volevamo informarvi di questi con un po' di anticipo!



Siamo ancora in piena stagione 3 e ci aspettano ancora le sfide Touchdown e Strega notturna questa settimana! A tal proposito, non perdetevi le nuove provocazioni della Strega notturna in arrivo! <3



Siamo curiosi di leggere i vostri commenti per collezionare i vostri feedback!



Buon inizio di settimana dal team di Clash Royale!