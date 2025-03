Con la pubblicazione del prossimo aggiornamento, quello di aprile, rimuoveremo dal gioco il baule e i buoni dello stendardo.

Gli sfondi e le decorazioni per lo stendardo saranno ancora disponibili, ma potrai sbloccarli dalle sfide, dagli eventi, dai premi fortunati, dal Pass Royale e acquistando le offerte dedicate nel negozio.

L'aggiornamento sarà pubblicato il 31 marzo e, da quel momento in poi, i buoni dello stendardo in offerta nel negozio stagionale verranno rimossi e anche quelli in tuo possesso spariranno, ma prima verranno convertiti in monete d'oro, come spiegato qui sotto.

Riceverai 2000 monete per ogni 100 buoni in tuo possesso e ne verranno convertiti al massimo 2000, perciò potrai ricevere fino a 40.000 monete.

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale