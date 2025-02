Cicli necessari per attivare l'evoluzione ridotti a 2 (da 3).

Quantità massima di scheletri evocati ridotta a 6 (da 8).

Tra tutte le primissime evoluzioni, quella degli scheletri è quella che viene usata sempre di meno, perciò abbiamo dovuto agire riducendo il numero di cicli necessari per l'evoluzione. Tuttavia, per bilanciare questo potenziamento non da poco, ora gli scheletri evocati saranno al massimo sei.