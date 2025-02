Tutte le carte dovrebbero interagire in modo chiaro e coerente tra loro, ma per molto tempo il cannone e il cannone a rotelle non hanno rispettato questa regola, perché sono carte davvero simili, eppure molti valori sono decisamente diversi tra loro. Con questa modifica, puntiamo a potenziare entrambe le carte e a uniformare la loro portata, i danni che causano e la velocità colpi.

Il miglioramento dei danni al secondo per il cannone permette a quest'ultimo di essere più efficace in difesa, mentre grazie all'aumento della portata, il cannone a rotelle è ora più efficace contro le torri nemiche ed è ancora più utile per contrastare i mazzi in cui è presente il gigante Royale.



Inoltre, ora saranno in grado di annientare i goblin di uguale livello lanciati all'attacco e, in generale, affrontare meglio le carte con più truppe che vanno per la maggiore.