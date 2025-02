Stiamo scrivendo questo post per farvi sapere come vogliamo agire in merito alle recenti modifiche effettuate su Boia e Strega, i motivi per cui abbiamo effettuato queste modifiche in primo luogo e come bilanceremo le carte in futuro.

Questo è un post piuttosto lungo, quindi ecco un breve riassunto:

Ci siamo resi conto che le recenti modifiche a Boia e Strega erano, fondamentalmente, modifiche sbagliate da fare e ammettiamo di aver fatto un errore.

Stiamo riportando il Boia alle sue statistiche originali e aggiungendo nuovamente il danno ad area alla Strega, insieme ad alcune altre modifiche, in modo che mantenga ancora il ruolo originale che ricopriva nei vostri mazzi.

Di seguito abbiamo voluto scrivere una risposta più aperta alle recenti modifiche e al nostro ragionamento alla base dei recenti cambiamenti di progettazione/variazioni di equilibrio in generale.