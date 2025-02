Le Finali mondiali della Clash Royale League sono tornate e quest'anno faranno parte di un evento dal vivo che si terrà a Helsinki, in Finlandia, e che includerà anche le Finali del Torneo mondiale di Clash of Clans! Scopri il CLASH FEST!



L'evento si svolgerà dal 23 al 25 settembre al centro congressi e spazio per eventi di Helsinki "Messukeskus". Potrai assistere di persona agli scontri tra i giocatori migliori in circolazione e il biglietto ti permetterà di ricevere dei regali davvero unici!



I biglietti sono acquistabili dal sito http://clashfest.eventbrite.com/ a soli 49 € e garantiscono l'accesso a tutti e tre i giorni delle Finali della CRL e del Torneo mondiale di CoC.



L'apertura dei cancelli per ciascun giorno è prevista per le 9:00 EET, mentre le Finali del Torneo mondiale di Clash of Clans inizieranno alle 10:00 EET e quelle della Clash Royale League alle 16:00 EET. Una volta effettuato l'ingresso, sarà poi possibile ritirare i regali speciali inclusi nel prezzo del biglietto!



Ricorda che l'età minima richiesta per assistere alle sfide è di 16 anni, che i biglietti sono nominativi e che non è possibile rivenderli. Ti invitiamo inoltre a portare con te un documento d'identità valido, perché ti potrebbe essere richiesto in sede dell'evento.



Visita il sito del rivenditore dei biglietti, se vuoi ricevere maggiori informazioni sui suoi termini e condizioni e consultare la lista degli articoli non ammessi all'evento.



Per tutte le novità sulle Finali mondiali della Clash Royale League, segui i nostri profili Esports (in inglese) su Twitter, Instagram e YouTube. Se non vuoi perderti nessun dettaglio sul Torneo mondiale di Clash of Clans, invece, seguici sui canali ufficiali (in inglese) di Clash of Clans Esports su Twitter e Instagram.



Ci vediamo a Helsinki!