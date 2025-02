Dettagli sulla CRL 2021

La Clash Royale League 2021 sarà suddivisa in otto (8) Sessioni diverse, che inizieranno a gennaio e termineranno a settembre, e che consisteranno a loro volta in tre (3) fasi: la Corsa ai trofei, la Qualificazione mensile e la Finale mensile.



Come si svolge una Sessione della CRL?

Prendiamo come esempio la Sessione 1 della CRL 2021. Questa Sessione inizia con la Corsa ai trofei 1, che va dal 4 al 31 gennaio. Al termine di questa prima fase, i primi 1000 Giocatori della classifica competitiva accederanno alla seconda, cioè la Qualificazione mensile 1. Ogni Qualificazione mensile si terrà nel secondo fine settimana del mese successivo alla Corsa dei Trofei di quella Sessione, quindi, la Qualificazione mensile 1 avverrà il 13 e il 14 febbraio. Alla fine della Qualificazione mensile 1, gli otto (8) Giocatori migliori parteciperanno alle trasmissioni della Finale mensile 1. Ogni Finale mensile si disputerà esattamente una settimana dopo la Qualificazione mensile della stessa Sessione, perciò la Finale mensile 1 si giocherà il 20 e il 21 febbraio. Infine, un volta conclusa questa Finale, terminerà la Sessione 1 della CRL 2021. Sebbene tutte e otto (8) le Sessioni siano uguali, è importante sottolineare che quelle successive alla Sessione 1 non iniziano quando termina la Sessione precedente: per esempio, la Sessione 2 inizierà con la Corsa ai trofei 2 del primo febbraio.



Come funzionano i punteggi della CRL 2021?

I punteggi servono a stilare una classifica che tiene traccia dei progressi e delle posizioni dei Giocatori in base alle loro prestazioni durante l'anno. I punti ottenuti sono cruciali, perché chi ne avrà guadagnati di più alla fine di tutte e otto le Sessioni sarà invitato a gareggiare nelle Finali mondiali.



I Giocatori avranno l'opportunità di ricevere punti in tutte le fasi del Torneo e più alta sarà la posizione in classifica che raggiungeranno in ogni fase, più punti saranno assegnati a loro. Saranno conteggiati i punti ottenuti in tutte e otto (8) le Sessioni, i quali stabiliranno chi accederà alle Finali mondiali. Alla fine delle otto (8) Sessioni, proclameremo i ventiquattro (24) Giocatori con i punteggi più alti e gli offriremo un invito alle Finali mondiali della CRL 2021. Coloro che si saranno qualificati tra il venticinquesimo (25º) e il cinquantaseiesimo (56º) posto avranno la possibilità di sfidarsi nelle Ultime qualificazioni, in cui verranno messi in palio gli otto (8) posti rimanenti per le Finali mondiali. Ricordati che ogni Sessione conta, quindi da' sempre il tuo meglio durante le Corse ai trofei!



Come partecipare

Ogni Sessione della CRL 2021 inizia con la Corsa ai trofei, cioè una sfida in gioco le cui posizioni vengono rappresentate nella normale classifica competitiva. Per questo motivo, tutto quello che devi fare è avviare Clash Royale e combattere! Ciò significa anche che tutti possono partecipare e provare ad accedere alla Qualificazione mensile.