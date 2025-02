Grazie per l'interesse dimostrato sul tema della sicurezza e correttezza del gioco!

Offrire un ambiente di gioco equo e sicuro è una nostra priorità. Nel perseguire quest'obiettivo, non tolleriamo alcun tipo di imbroglio o comportamento offensivo e ci aspettiamo una condotta esemplare e rispettosa delle regole da parte dei nostri giocatori.

Gli utenti che non rispettano le regole di condotta elencate di seguito o le nostre Condizioni d'Uso verranno puniti con sanzioni disciplinari, tra cui la revoca della valuta di gioco, la sospensione temporanea dell'account e la sua chiusura permanente.

Aiutaci a creare il miglior ambiente di gioco possibile e proteggi sia il tuo account sia il tuo dispositivo, tenendo sempre a mente quanto segue mentre giochi.

GIOCA CON RISPETTO!

COMPORTAMENTI IRRISPETTOSI

Siamo tutti qui per divertirci insieme, però, a volte, questo può portare a discussioni con gli amici su sconfitte in battaglie o derby. Non c'è nulla di male, ma se ci si comporta in maniera offensiva verso gli altri, il gioco smette di essere divertente.

Quando comunichi con altri utenti nel gioco, ti chiediamo gentilmente di rispettare tutti e ciò vale anche per il linguaggio utilizzato nel nome e nella descrizione della tua squadra (che si tratti di un club, un clan, un'unità operativa o un vicinato).

Ecco alcune cose che riteniamo inopportune:

espressioni di odio, razzismo e altro linguaggio discriminatorio discorsi osceni o sessualmente espliciti minacce o molestie uso eccessivo di parolacce o imprecazioni atti di bullismo

Invia una segnalazione! Se incontri un altro giocatore che si comporta in modo inappropriato verso di te o altri, ti preghiamo di farcelo sapere, usando il pulsante per le segnalazioni all'interno della chat. Le segnalazioni sono esaminate dai nostri esperti moderatori, che intervengono in maniera opportuna dove necessario.



Conseguenze delle infrazioni: comportarsi in maniera irrispettosa può portare a una sospensione temporanea, o persino permanente, dell'account di gioco e lo stesso vale per chi segnala giocatori innocenti al fine di ottenere una loro sospensione.

NON GIOCARE SPORCO!

UTILIZZO DI SOFTWARE DI TERZI

I software di terzi consistono in app non approvate che manipolano il gioco. Modificandone il modo di funzionare, questi programmi forniscono vantaggi ingiusti e mettono a rischio il tuo account e la tua privacy.

Essi includono:

"hack", "mod" o programmi che alterano in maniera iniqua il funzionamento del gioco; bot o altri servizi o script di automazione del gioco; ogni altro programma che mira a modificare o a favorire immeritatamente i progressi di gioco.

Conseguenze delle infrazioni: cercare di ottenere un vantaggio ingiusto utilizzando software proibiti di terzi porterà alla sospensione permanente di qualsiasi account colpevole.

LASCIA I FURTI AI GOBLIN!

VENDITE O ACQUISTI NON AUTORIZZATI DI GEMME

Alcuni siti web e individui potrebbero offrire gemme e/o diamanti scontati. Non farti ingannare, è una truffa!

Questi servizi richiedono dati di accesso privati (ad esempio Supercell ID, ID Apple, credenziali di Google Play, ecc.) per entrare nel tuo account di gioco e se decidi di farne uso, fornirai l'accesso al tuo account a questi rivenditori, che spesso mirano a rubarlo e a cercare di venderlo ad altri utenti.

ATTENZIONE: se rilasci informazioni private o credenziali a terze parti, metterai la tua partita e la tua sicurezza finanziaria e online in una situazione di alto rischio.



Conseguenze delle infrazioni: l'acquisto di gemme o diamanti da venditori esterni può portare alla revoca della valuta di gioco e persino alla sospensione permanente dell'account.

NIENTE AFFARI LOSCHI!

ACQUISTO, VENDITA E CONDIVISIONE DI ACCOUNT DI GIOCO

La vendita, l'acquisto, la condivisione o la cessione di account di gioco ad altri giocatori sono operazioni contrarie alle nostre Condizioni d'Uso e non approvate in alcun caso da Supercell.



La vendita di account si basa sull'offerta di account di gioco avanzati e su promesse false e irrealistiche, che attirano giocatori desiderosi di progredire.

I rischi associati alle vendite degli account sono molteplici.

Il venditore potrebbe prendere i soldi e non dare mai l'account in cambio. Non è certo che il venditore non continui a utilizzare l'account. Lo stesso account può essere venduto a più persone. Lo stato dell'account è sconosciuto e potrebbe essere già sottoposto a sospensione permanente. L'account non sarà mai sicuro e Supercell non è in grado di offrire assistenza ad account compromessi. Se scegli di spendere soldi sull'account, esso resta comunque a rischio di chiusura permanente, a causa della violazione delle nostre Condizioni d'Uso.

Aiuta a fermare questa pratica pericolosa rifiutando di vendere il tuo account e segnalando chi lo fa!

Nota: anche la condivisione di un account con altri giocatori per ottenere vantaggi in gioco è una violazione delle nostre Condizioni d'Uso.

Conseguenze delle infrazioni: non possiamo garantire la sicurezza di nessun account che sia stato passato da un giocatore a un altro e ci riserviamo il diritto di sospendere permanentemente qualsiasi account di questo tipo.

ALTRI COMPORTAMENTI INACCETTABILI

Fingere di far parte del personale Supercell. Lanciare attacchi di phishing su account di altri giocatori. Abusare dei rimborsi. Sfruttare intenzionalmente un bug. Utilizzare il matchmaking a proprio vantaggio. Truccare le partite. Incoraggiare gli altri a trasgredire le regole. Chiedere o fornire informazioni di contatto personali. Usare in modo scorretto la chat del gioco per pubblicità, spam e truffe. Rilasciare affermazioni che esprimono affiliazione, sostegno o opposizione nei confronti di realtà politiche.

Le regole della nostra Politica di sicurezza e correttezza del gioco (Codice di Condotta) sono valide per tutti i giochi Supercell, ovvero Brawl Stars, Hay Day, Clash Royale, Boom Beach e Clash of Clans. Non essere a conoscenza di queste regole non è una scusa valida e ci teniamo che tutti si divertano con i nostri giochi!

APPLICAZIONE DELLA POLITICA DI SICUREZZA E CORRETTEZZA DEL GIOCO

Facciamo il possibile per impedire qualsiasi forma di imbroglio o di comportamento irrispettoso nei nostri giochi: per esempio, abbiamo implementato delle misure che anticipano qualsiasi uso di un linguaggio offensivo o di software di terze parti e, laddove la prevenzione non sia possibile, adoperiamo un sistema di verifica in parte manuale e in parte automatizzata. Ci impegniamo a far osservare le regole a tutti, al fine di assicurare un ambiente di gioco equo per ogni giocatore, e nonostante la maggior parte dei nostri sistemi sia automatizzata, ci serviamo anche di moderatori esperti che analizzano classifiche, partecipanti ai tornei e segnalazioni dalla community. Se pensi di aver ricevuto una sanzione immeritata, ti preghiamo di contattare l'assistenza, in modo da permetterci di esaminare il tuo caso.

SUPERCELL COMBATTE IL BULLISMO

Vogliamo che tutti si divertano con i nostri giochi in un ambiente sicuro ed è per questo che abbiamo deciso di collaborare con la task force della Royal Foundation, fondata nel maggio del 2016 dal principe William, duca di Cambridge, con lo scopo di prevenire atti di cyberbullismo. La task force ha riunito svariati personaggi del mondo dei media e dell'informatica, oltre a numerose organizzazioni benefiche per l'infanzia e a diversi genitori, per lavorare fianco a fianco con i giovani e creare un ambiente online più sicuro e solidale.

Così è nato un codice di comportamento, chiamato "Stop, Speak, Support" ("Fermati, parla, sostieni" in italiano), gestito dai ragazzi per difendersi dai cyberbulli e consultabile all'indirizzo www.anti-bullyingalliance.org.uk.

Quando siamo testimoni di atti di bullismo, non dobbiamo guardare dall'altra parte. Ognuno dovrebbe essere in grado di intervenire per proteggere i propri amici, di segnalare i bulli e di chiedere aiuto quando necessario.

Ecco i membri della task force: Anti-Bullying Alliance, Apple, BT, The Diana Award, EE, Facebook, Google, Internet Matters, NSPCC, O2, Sky, Snapchat, Supercell, TalkTalk, Twitter, Vodafone e Virgin Media.

SUPERCELL SPOSA L'INIZIATIVA "FAIR PLAY ALLIANCE"

Per consolidare il nostro impegno per un gioco più sicuro e corretto, siamo entrati a far parte del comitato direttivo dell'organizzazione "Fair Play Alliance". Riteniamo che l'unico modo per fare la differenza sia quello di unire le forze con tutti i protagonisti del settore, condividendo le informazioni in possesso e le pratiche volte a incoraggiare chiunque giochi in ambienti online a comportarsi in maniera corretta. Ci impegniamo a produrre giochi di qualità e crediamo che alla base del loro sviluppo ci debba essere correttezza e una community videoludica esemplare.