Questa soluzione non è permanente e la qualità delle animazioni non è ancora delle migliori, perciò puntiamo sicuramente a ritoccare il sistema in futuro.



Stiamo anche pensando a modifiche ben più sostanziali, come l'abolizione delle code per l'apertura dei bauli, ma non abbiamo ancora deciso nulla, anche perché ci servirebbe un bel po' di tempo per pianificare e implementare cambi del genere. Perciò, nel frattempo, riceverai bauli e corone come descritto sopra, una volta che l'aggiornamento sarà pubblicato.