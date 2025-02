Le palle di cannone del gigante Royale diventano ancora piรน potenti!

Durante l'evento del gigante Royale evoluto, potrai ottenere carte e monete d'oro GRATUITE e acquistare l'evoluzione del gigante Royale per meno della metร del costo di una provocazione! A partire dal 17 maggio alle 11:00, accedi ogni giorno per ritirare le ricompense gratuite e ricorda che, se salti un giorno, perderai l'occasione di ottenere i premi.

Qui sotto sono elencate le ricompense dell'evento.

250 copie del gigante Royale (GRATUITE).

Una personalizzazione per lo stendardo del gigante Royale (GRATUITA).

500 copie del gigante Royale (GRATUITE).

Un frammento per l'evoluzione del gigante Royale (al costo di 5 ๐Ÿ’Ž).

7500 monete d'oro (GRATUITE).

Un frammento per l'evoluzione del gigante Royale (al costo di 10 ๐Ÿ’Ž).

750 copie del gigante Royale (GRATUITE).

Due frammenti per l'evoluzione del gigante Royale (al costo di 25 ๐Ÿ’Ž).

Una moneta magica (GRATUITA).

Due frammenti per l'evoluzione del gigante Royale (al costo di 50 ๐Ÿ’Ž).

โš ๏ธ Devi aver raggiunto almeno il livello re 7 per poter partecipare.

โ“ Se non riesci a trovare l'icona dell'evento, non preoccuparti! Alcuni giocatori avranno accesso all'evento la settimana successiva, quindi ritorna il 28 maggio per prenderne parte!