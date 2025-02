A causa di motivi tecnici, non potremo più mantenere in gioco l'accesso tramite Facebook, perciò questa funzionalità scadrà a breve. Se vuoi continuare a giocare con gli amici di Facebook, collegati con loro usando Supercell ID.



Per maggiori informazioni, consulta questo articolo: https://help.supercellsupport.com/clash-royale/it/articles/facebook-login-feature.html.