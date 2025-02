Recentemente, abbiamo lanciato una sfida “mazzi al buio” chiamata “mazzi degli archetipi”, la quale è stata talmente ben accolta che abbiamo deciso di farne una modalità di gioco nel giorno della collezione delle guerre tra clan!

Abbiamo immaginato la modalità “mazzi classici” (da adesso in poi sarà questo il suo nome) come un modo per mostrare ai giocatori la potenza di ogni strategia di gioco. Molte carte richiedono la costruzione di un intero mazzo attorno a loro; queste carte sono comunemente chiamate “win conditions” (condizioni di vittoria). Abbiamo selezionato le 12 win conditions più amate del gioco e abbiamo creato degli appositi mazzi intorno a queste ultime.

Questi mazzi sono stati progettati per essere molto lineari, focalizzati sull’esecuzione di una singola strategia, tanto chiara quanto possibile. Ogni mazzo ha non più di 2 carte leggendarie così, ogni volta che sbloccherete una nuova leggendaria, avrete chiaro in mente come utilizzarla per avere successo; basterà usare un mazzo classico, da cui prendere ispirazione, come vostro punto di partenza!

Pensiamo che la “Battaglia dei mazzi classici” sia un ottimo modo, per i nuovi giocatori, di lanciarsi direttamente nelle guerre tra clan al livello 8 e testare le proprie abilità imparando, nel frattempo, tutte le strategie che Clash Royale ha da offrire!

Siamo entusiasti di aggiungere questa modalità alle guerre tra clan perché sarà la prima volta in cui i giocatori avranno SEMPRE una battaglia con i livelli da torneo disponibile nel giorno della collezione! A partire dall’aggiornamento di giugno, il vostro giorno della collezione sarà: