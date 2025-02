Hai gareggiato nella CRL, ne hai seguito lo sviluppo o l'hai semplicemente sentita nominare? Qualunque sia il tuo caso, questo messaggio è per te!



GRAZIE per il continuo sostegno e per l'interesse mostrato per la lega e la sua community nel corso degli ultimi tre anni. È stato un viaggio avvincente, durante il quale abbiamo ammirato giocate davvero eccezionali nelle arene di Clash Royale, abbiamo visto giocatori comuni diventare tra i migliori professionisti al mondo e abbiamo collaborato con gli incredibili commentatori di Clash Royale per dare una voce unica alla lega.



Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza te e gli altri membri della community: il vostro sostegno, la pazienza, la vostra passione per la CRL e i suggerimenti che ci avete dato ci hanno permesso di crescere e dar vita all'eccellente mondo competitivo di Clash Royale.



Ora che il 2020 volge al termine, vogliamo ringraziarti per aver fatto parte di quest'avventura e presentarti il prossimo capitolo della CRL.