ATTENZIONE!

Se vuoi partecipare e ricevere le ricompense, devi:

1) iscriverti usando un Supercell ID (guarda qui per informazioni sul servizio);

2) assistere alle trasmissioni in streaming quando siamo in diretta e interagire per guadagnare i punti necessari per ritirare i premi.

Collegati subito a un account di Supercell ID e preparati allo show!