Dopo la grande partecipazione alle finali mondiali del Crown Championship dell'anno scorso, ci siamo resi conto che questo era solo l'inizio di qualcosa di enorme. La scena competitiva di Clash Royale ha la possibilità di crescere, per cui abbiamo lavorato duro sulla prossima evoluzione del gioco nel mondo degli eSports... e siamo entusiasti di condividere il prossimo passo con voi!

Nelle prossime settimane, inviteremo VOI (sì, proprio tutti voi) a competere per poter partecipare alla Clash Royale League, la nostra nuova lega formata da squadre pro!

La competizione ufficiale in gioco avrà inizio il 14 marzo con la sfida Clash Royale League. Tutti i giocatori (di almeno 16 anni e di livello 8 o superiore) che otterranno 20 vittorie potranno essere arruolati da una squadra pro della lega!

Tenete gli occhi bene aperti, perché ci sono tante altre notizie in arrivo sul tema! Come sempre, vi invitiamo a condividere domande, idee e commenti su reddit (in inglese).

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale