Stiamo aggiornando la nostra Normativa sulla privacy!

Ci siamo impegnati a fondo a riscrivere la nostra Normativa sulla privacy, rendendola molto più breve e semplice da leggere! Lo scopo dell'aggiornamento è solo quello di semplificare le nostre politiche: il modo in cui gestiamo i tuoi dati non cambia. Per favore, dedica del tempo a leggere la nuova Normativa sulla privacy (disponibile anche su supercell.com e nelle impostazioni di gioco).

A partire dal 25 maggio 2018 il tuo uso continuato del servizio sarà regolato dalla nuova Normativa sulla privacy.