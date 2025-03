Apri il baule cangiante e usa i cambi a disposizione per rimpiazzare le carte che non ti piacciono con delle altre. La quantità e la rarità delle nuove carte saranno pari a quelle delle carte scartate. I bauli cangianti delle arene più avanzate ti offrono più cambi! Riceverai una quantità variabile di carte per ogni baule, ma saranno garantiti tre tipi di carte per ogni baule in base alle probabilità indicate nella tabella sottostante.

All'arena 1, il baule mette a disposizione due cambi e permette di pescare un totale di 81 carte: 68 comuni, 13 rare e zero epiche. Le chance di ottenere una leggendaria o un campione sono dello 0%.

All'arena 2, mette a disposizione due cambi e permette di pescare un totale di 85 carte: 70 comuni, 14 rare e una epica. Le chance di ottenere una leggendaria o un campione sono dello 0%.

All'arena 3, mette a disposizione tre cambi e permette di pescare un totale di 89 carte: 74 comuni, 14 rare e una epica. Le chance di ottenere una leggendaria o un campione sono dello 0%.

All'arena 4<//i>, mette a disposizione tre cambi e permette di pescare un totale di 93 carte: 77 comuni, 15 rare e una epica. Le chance di ottenere una leggendaria o un campione sono dello 0%.

All'arena 5, mette a disposizione quattro cambi e permette di pescare un totale di 97 carte: 80 comuni, 16 rare e una epica. Le chance di ottenere una leggendaria o un campione sono dello 0%.

All'arena 6, mette a disposizione quattro cambi e permette di pescare un totale di 101 carte: 83 comuni, 16 rare e 2 epiche. Le chance di ottenere una leggendaria o un campione sono dello 0%.

All'arena 7, mette a disposizione quattro cambi e permette di pescare un totale di 105 carte: 86 comuni, 17 rare e 2 epiche. Le chance di ottenere una leggendaria o un campione sono dello 0%.

All'arena 8, mette a disposizione quattro cambi e permette di pescare un totale di 109 carte: 89 comuni, 18 rare e 2 epiche. Le chance di ottenere una leggendaria o un campione sono dello 0%.

All'arena 9, mette a disposizione cinque cambi e permette di pescare un totale di 113 carte: 93 comuni, 18 rare e 2 epiche. Le chance di ottenere una leggendaria o un campione sono dello 0%.

All'arena 10, mette a disposizione cinque cambi e permette di pescare un totale di 117 carte: 96 comuni, 19 rare e 2 epiche. Le chance di ottenere una leggendaria o un campione sono dello 0%.

All'arena 11, mette a disposizione cinque cambi e permette di pescare un totale di 121 carte: 99 comuni, 20 rare e 2 epiche. Le chance di ottenere una leggendaria sono del 2,42% e quelle di ottenere un campione sono dello 0%.

All'arena 12, mette a disposizione cinque cambi e permette di pescare un totale di 125 carte: 103 comuni, 20 rare e 2 epiche. Le chance di ottenere una leggendaria sono del 2,5% e quelle di ottenere un campione sono dello 0%.

All'arena 13, mette a disposizione sei cambi e permette di pescare un totale di 129 carte: 106 comuni, 21 rare e 2 epiche. Le chance di ottenere una leggendaria sono del 2,58% e quelle di ottenere un campione sono dello 0%.

All'arena 14, mette a disposizione sei cambi e permette di pescare un totale di 133 carte: 109 comuni, 22 rare e 2 epiche. Le chance di ottenere una leggendaria sono del 2,66% e quelle di ottenere un campione sono dello 0%.

All'arena 15, mette a disposizione sei cambi e permette di pescare un totale di 137 carte: 113 comuni, 22 rare e 2 epiche. Le chance di ottenere una leggendaria sono del 2,74% e quelle di ottenere un campione sono dello 0%.

All'arena 16<//b>, mette a disposizione sei cambi e permette di pescare un totale di 137 carte: 113 comuni, 22 rare e 2 epiche. Le chance di ottenere una leggendaria sono del 2,74% e quelle di ottenere un campione sono dell'1,71%.

All'arena 17, mette a disposizione sei cambi e permette di pescare un totale di 137 carte: 113 comuni, 22 rare e 2 epiche. Le chance di ottenere una leggendaria sono del 2,74% e quelle di ottenere un campione sono dell'1,71%.

All'arena 18, mette a disposizione sei cambi e permette di pescare un totale di 137 carte: 113 comuni, 22 rare e 2 epiche. Le chance di ottenere una leggendaria sono del 2,74% e quelle di ottenere un campione sono dell'1,71%.