Mentre ci prepariamo a vivere un altro anno incredibile su Clash Royale, vogliamo informarti di alcune modifiche che interesseranno il sistema di ricompense delle battaglie.

Addio alle chiavi dei bauli

A partire dai primi di gennaio, non troverai più le chiavi dei bauli tra le ricompense del Pass Royale di diamante o tra le offerte del negozio ed entro la fine di marzo, le chiavi spariranno completamente dal gioco.

Non preoccuparti però, perché stiamo facendo questa modifica per dare spazio a nuove funzionalità in arrivo, che ti permetteranno di giocare a più partite e ottenere più ricompense, senza doverti preoccupare delle chiavi.

Cosa bisogna fare?

Prima di tutto, non aspettare oltre a usare le chiavi dei bauli in tuo possesso! Questo è il momento perfetto per utilizzarle e sbloccare finalmente i bauli che hai in coda, visto che, come ti abbiamo appena accennato, le chiavi dei bauli spariranno completamente dal gioco a fine marzo.

Per adesso, non possiamo dirti di più, ma continua a seguirci, perché a inizio anno condivideremo altri dettagli interessanti!

Buon Clashmas!

Il team di Clash Royale